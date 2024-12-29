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ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади - джерело

ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади - джерело

Київ • УНН

 • 23811 перегляди

У командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олега Побережнюка провели обшук. Офіцеру готують підозру за бездіяльність військової влади після скандалу зі знущаннями над солдатами та незаконним будівництвом.

Вчора, 28-го грудня Державне бюро розслідувань провело обшук у командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ полковника Олега Побережнюка вдома, а найближчим часом планують оголосити офіційну підозру.

Пише УНН з посиланням на джерело.

28 грудня працівники Державного бюро розслідувань проводять слідчі дії щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка. 

Увечері суботи слідчі ДБР здійснили обшук у нього за місцем проживання. Комбригу готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України, яка стосується бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану.

Нагадаємо 

Військовослужбовці 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ розповіли ЗМІ про знущання з бійців, вимагання грошей та кумівство. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відправив листи на Генеральний штаб ЗСУ та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування. 

 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ через повідомлення про знущання над солдатами. На час перевірки командира військової частини відсторонили.

Згодом за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади розпочато кримінальне провадження, командиру згаданої бригади було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. 

Слідство встановило, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій.

За документами військові перебували на передовій і отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень. Будинок зводять на Хмельниччині на території Слобідсько-Кульчієвецької громади. Кореспонденти Суспільного були там, говорили з головою громади.

Він сказав, що не знає про ситуацію із залученням військових до будівництва. А будинок будують для матері комбрига.

Слідчі, каже голова, щодо цього питання його не опитували.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що також досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади: фізичне насильство до підлеглих, вимагання грошей і перевищення влади. Розслідування доручили ДБР.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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