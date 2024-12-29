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ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады - источник

ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады - источник

Киев  •  УНН

 • 17345 просмотра

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У командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка провели обыск. Офицеру готовят подозрение за бездействие военной власти после скандала с издевательствами над солдатами и незаконным строительством.

Вчера, 28-го декабря Государственное бюро расследований провело обыск у командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковника Олега Побережнюка дома, а в ближайшее время планируют объявить официальное подозрение.

Пишет УНН со ссылкой на источник.

28 декабря работники Государственного бюро расследований проводят следственные действия в отношении командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка. 

Вечером субботы следователи ГБР провели обыск у него по месту жительства. Комбригу готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины, которая касается бездействия военной власти в условиях военного положения.

Напомним 

Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил письма в Генеральный штаб ВСУ и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования. 

 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений об издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили.

Впоследствии по фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. 

Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий.

По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен. Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты Общественного были там, говорили с председателем громады.

Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом строят для матери комбрига.

Следователи, говорит председатель, по этому вопросу его не опрашивали.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что также исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады: физическое насилие к подчиненным, вымогательство денег и превышение власти. Расследование поручили ГБР.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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