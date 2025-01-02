Командира воинской части будут судить за махинации с закупкой одежды для ВСУ
Киев • УНН
На Днепропетровщине завершили расследование в отношении командира воинской части из-за закупки некачественной одежды. Военнослужащие получили дешевые аналоги вместо качественного обмундирования на сумму почти 140 млн грн.
На Днепропетровщине будут судить командира воинской части, из-за которого военнослужащие вместо качественной одежды получали дешевые аналоги, пишет УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Завершилось расследование в отношении командира одной из воинских частей Днепропетровской области, который за государственные средства организовал закупку для подчиненных партии некачественной одежды на почти 140 млн гривен.
Сделку военный провел с частным предприятием, которое занималась перепродажей продукции низкого качества. Договор заключили без тендера и еще и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.
После предоплаты воинская часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 140 млн гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности.
Несмотря на риски, руководство части подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар.
Напомним
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