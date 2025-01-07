Драпатий відреагував на скандал із масовим СЗЧ довкола 155-ї бригади

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував скандал щодо порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" та заявив, що ряд фактів має місце. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ряд фактів має місце. Я зі свого боку негативно відношусь до всіх цих проявів й до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами - сказав Драпатий.

Він зазначив, що від впливу командування залежить успіх особового складу. Він зауважив, що наразі ведеться робота над покращенням командування.

"Я впевнений в тому, що те, що було озвучено воно буде з часом спростовано", - заявив Драпатий.

Контекст

Журналіст Юрій Бутусов повідомляв про те, що Державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом.

Він назвав формування бригади та її забезпечення "суцільним організаційним хаосом" та додав, що на озброєнні бригади не було жодного дрона.

За словами журналіста, один із відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади в бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишили 1700 військовослужбовців.

"ДБР дійсно вивчає факти, викладені у ЗМІ, в рамках кримінально провадження, порушеного за ст. 426-1 (Перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки ще рано", - повідомили УНН в ДБР.

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