Драпатий отреагировал на скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал скандал о нарушениях в 155-й механизированной бригаде «Анна Киевская» и заявил, что ряд фактов имеет место. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Ряд фактов имеет место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими - сказал Драпатий.

Он отметил, что от влияния командования зависит успех личного состава. Он отметил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

«Я уверен в том, что то, что было озвучено оно будет со временем опровергнуто», - заявил Драпатий.

Контекст

Журналист Юрий Бутусов сообщал о том, что Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело относительно обстоятельств формирования 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», которая вступила в бой под Покровском.

Он назвал формирование бригады и ее обеспечение «сплошным организационным хаосом» и добавил, что на вооружении бригады не было ни одного дрона.

По словам журналиста, один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бригада сделала первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих.

«ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (Превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока еще рано», - сообщили УНН в ГБР.

Скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады: что говорят в ДБР и Минобороны Франции