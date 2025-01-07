Драпатий отреагировал на скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады
Киев • УНН
Михаил Драпатий подтвердил наличие проблем в 155-й механизированной бригаде «Анна Киевская». ГБР расследует дело о дезертирстве 1700 военнослужащих и превышении полномочий командованием.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал скандал о нарушениях в 155-й механизированной бригаде «Анна Киевская» и заявил, что ряд фактов имеет место. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Ряд фактов имеет место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими
Он отметил, что от влияния командования зависит успех личного состава. Он отметил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.
«Я уверен в том, что то, что было озвучено оно будет со временем опровергнуто», - заявил Драпатий.
Контекст
Журналист Юрий Бутусов сообщал о том, что Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело относительно обстоятельств формирования 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», которая вступила в бой под Покровском.
Он назвал формирование бригады и ее обеспечение «сплошным организационным хаосом» и добавил, что на вооружении бригады не было ни одного дрона.
По словам журналиста, один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бригада сделала первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих.
«ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (Превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока еще рано», - сообщили УНН в ГБР.
Скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады: что говорят в ДБР и Минобороны Франции2 янв. 2025, 19:33 • 38241 просмотр