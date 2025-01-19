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Виявлено низку суттєвих недоліків: комплексна група Генерального штабу провела перевірку в 156-й ОМБр

Виявлено низку суттєвих недоліків: комплексна група Генерального штабу провела перевірку в 156-й ОМБр

Київ • УНН

 • 44287 перегляди

Комплексна група Генштабу провела перевірку формування 156-ї окремої механізованої бригади. Виявлено низку недоліків, зокрема потребу заміни керівництва та покращення підготовки особового складу.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі група працює в 156-й окремій механізованій бригаді. Мета роботи – перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.

На даний час військова частина завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою.

Водночас здійснюється відбір персоналу на фахову підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

В ході перевірки було виявлено низку суттєвих недоліків для усунення яких визначені завдання Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Зокрема, щодо:

- заміни частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;

- переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;

- підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

- підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

У Генштабі зазначають, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому.

Група Генерального штабу продовжить працювати у 156 окремій механізованій бригаді.

Командування Збройних Сил України оперативно реагує на проблеми військових частин та надає всебічну допомогу для підвищення їхньої боєздатності і покращення мотивації військовослужбовців. Особлива увага приділяється поповненню навченим особовим складом бойових бригад, які ведуть інтенсивні бої з російськими загарбниками,

- йдеться у повідомленні.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців готує комплексну перевірку: що відомо 19.01.25, 17:18 • 52325 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика

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