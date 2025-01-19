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Центральне управління захисту прав військовослужбовців готує комплексну перевірку: що відомо

Центральне управління захисту прав військовослужбовців готує комплексну перевірку: що відомо

Київ • УНН

 • 52325 перегляди

Центральне управління захисту прав військовослужбовців МО проведе комплексну перевірку щодо невиконання командирами наказів керівництва ЗСУ. Перевірка стосується низької виконавської дисципліни щодо наказів по особовому складу.

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони розпочало комплексну перевірку щодо невиконання командирами наказів Головнокомандувача ЗСУ, передає УНН.

Знаю, що Центральне управління захисту прав військовослужбовців МО готує комплексну перевірку інформації про низьку виконавську дисципліну командирів щодо виконання наказів (по особовому складу) Головнокомандувача ЗСУ, а також наказів та розпоряджень (по особовому складу) начальника Генерального штабу ЗСУ. З нетерпінням чекаю на результати перевірки,

- повідомила Решетилова.

Нагадаємо 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які займаються обслуговуванням літаків, до інших підрозділів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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