Центральное управление защиты прав военнослужащих готовит комплексную проверку: что известно

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что Центральное управление защиты прав военнослужащих Министерства обороны начало комплексную проверку относительно невыполнения командирами приказов Главнокомандующего ВСУ, передает УНН.

Знаю, что Центральное управление защиты прав военнослужащих МО готовит комплексную проверку информации о низкой исполнительской дисциплине командиров по выполнению приказов (по личному составу) Главнокомандующего ВСУ, а также приказов и распоряжений (по личному составу) начальника Генерального штаба ВСУ. С нетерпением жду результатов проверки, - сообщила Решетилова.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что издал распоряжение о запрете перевода высококвалифицированных специалистов Воздушных Сил, которые занимаются обслуживанием самолетов, в другие подразделения.