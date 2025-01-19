Сирський заборонив переводити авіаційних спеціалістів Повітряних сил до інших підрозділів
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил до інших підрозділів. Причина - відсутність заміни цим фахівцям при наявній потребі у поповненні механізованих бригад.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які займаються обслуговуванням літаків, до інших підрозділів. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.
Є моє розпорядження де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків
За його словами, цих спеціалістів на даний момент немає ким замінити.
"З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу наших механізованих бригад. Потреби і можливості мобілізації не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової, забезпечення та обслуговування в розумних межах", - заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Він додав, що на штабах знають свою роботу, вони ведуть обрахунки.
Нагадаємо
Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла заявляла, що медиків із військових госпіталів нібито переводять до піхотних бригад за вказівкою Генерального штабу.
Згодом Парламент вирішив викликати головнокомандувача ЗСУ для пояснень щодо переведення спеціалістів ПС у піхоту, але цього не вдалось зробити.
За даними депутатів, з авіачастин масово переводять техніків та механіків, що може вплинути на боєздатність авіації.
В Генштабі запевнили, що гостродефіцитних спеціалістів з Повітряних сил переводити в піхотні підрозділи не планується. Втім через непросту ситуацію на фронті окремі категорії особового складу Повітряних Сил посилюють сухопутні та десантно-штурмові війська.