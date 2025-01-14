Є вимушеним кроком: Генштаб про ситуацію з переведенням військових ПС в штурмові війська

Генштаб спростував чутки про переведення гостродефіцитних спеціалістів ПС у піхоту. Водночас деякі категорії військових ПС посилюють сухопутні війська через складну ситуацію на фронті.

В Генштабі запевнили, що гостродефіцитних спеціалістів з Повітряних сил переводити в піхотні підрозділи не планується. Втім через непросту ситуацію на фронті окремі категорії особового складу Повітряних Сил посилюють сухопутні та десантно-штурмові війська. Про повідомляє УНН із посиланням на заяву Генштабу у Telegram. "Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується",- йдеться у заяві Генштабу. Натомість, як зазначається, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо - вказали в Генштабі. Як зазначили в Генеральному штабі, ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. "Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", - додали в Генштабі. Втім наголосили, що Головнокомандувач ЗСУ заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки. Контекст За даними депутатів, з авіачастин масово переводять техніків та механіків, що може вплинути на боєздатність авіації. Сьогодні парламент не зміг викликати головнокомандувача ЗСУ для пояснень щодо переведення спеціалістів ПС у піхоту.