Рада не змогла викликати Сирського щодо ситуації із переведенням військових Повітряних сил до піхоти

Верховна Рада не змогла викликати головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського до парламенту щодо ситуації із переведенням військових Повітряних сил до піхоти. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

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"Запропонував викликати у Верховну Раду Сирського через ситуацію з переводом Повітряних сил в піхоту. Мою пропозицію підтримали тільки 80 депутатів, цього недостатньо, щоб викликати його в Раду", - повідомив Гончаренко.

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Сьогодні Гончаренко повідомляв, що Генштаб намагається перекинути всіх, кого можна в піхоту.

"До мене зранку звертаються військові з Повітряних сил, які розповідають, що на частини прийшли телеграми з вимогами переводити людей в піхоту. І це майже всі техніки та механіки. Як будуть літати літаки? Як будуть функціонувати Повітряні сили, коли не буде механіків?? Ми так добивались F-16, а тепер вони будуть стояти, бо не буде кому їх ремонтувати??", - задавався питанням нардеп.

Також він повідомляв, що в піхоту забирають не тільки техніків та механіків літаків, а і тих, хто виявляє повітряні цілі або навчає їх виявляти.

"Тобто наступний масований обстріл ми будемо зустрічати без військових, які виявляють повітряні цілі? Це такі в нас геніальні рішення Генштабу? Я розумію, що я не військовий, але навіть невійськовій людині ясно весь абсурд цього рішення", - зазначав народний обранець.

Інформацію про переведення військових Повітряних сил в піхоту підтвердила і інший нардеп Мар’яна Безугла.

"Наразі з Повітряних сил, згідно з розпорядженнями Головнокомандувача ЗСУ Сирського, інтенсивно переправляють людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів. Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їх розширення, щоб заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо", - повідомила Безугла.

Також в мережі з’являються відео, на якому військові Повітряних сил підтверджують дану інформацію. Зокрема, в соцмережі Instagram жінка на ім’я Наталія, яка представляється, як дружина авіаційного техніка, який виконує підготовку літака до бойових вильотів, повідомила, що наразі в усі частини повітряних сил України знову надійшла телеграма для переведення майже всіх авіаційних техніків в піхоту.

Більше не лишається кому обслуговувати наші літаки та випускати льотчиків в політ для виконання бойового завдання. Зараз забирають в піхоту на штурм досвідчених професіоналів, яких навчали 5 -10 років обслуговувати літаки. Людей, без яких пілот просто не взлетить та не зможе захистити нас від ракет. Авіацію просто свідомо знищують. Це не перша телеграма, до цього забирали по 60 людей кожного разу. Загалом вже забрали 250 людей. Більшість з них, на жаль, вже загинули. Цей раз побили всі можливі рекорди- ще 218 людей за раз. Все, більше там нікого не залишається, крім керівного складу та льотного складу", - повідомила Наталія.

Нагадаємо

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла заявляла, що медиків із військових госпіталів нібито переводять до піхотних бригад за вказівкою Генерально штабу.

В Генштабі повідомляли, що стабілізаційні медичні пункти ЗСУ в районах бойових дій посилять фаховими медиками з госпіталів. Медики продовжать працювати за фахом для збереження життя військових.