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Генштаб спростував заяву Безуглої про переведення медиків з госпіталів у піхоту

Київ • УНН

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Стабілізаційні медичні пункти ЗСУ в районах бойових дій посилять фаховими медиками з госпіталів. Медики продовжать працювати за фахом для збереження життя військових.

Генштаб спростував заяву Безуглої про переведення медиків з госпіталів у піхоту

Стабілізаційні медичні пункти підрозділів ЗСУ, які перебувають у районах ведення бойових дій посилять фаховими медиками. Генеральний штаб заявив про це після того, як нардепка Мар'яна Безугла заявила, що медиків із військових госпіталів нібито переводять до піхотних бригад. Про це пише УНН.

Деталі

З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України

- пояснили в Генеральному штабі. 

Військові підкреслюють, що посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії, фаховим медичним персоналом відбувається за запитом командирів бойових військових частин.

Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом

- наголосили у Генштабі. 

У відомстві додають, що лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Проте сьогодні бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, тож в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах.

Бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя наших захисників та захисниць

- підсумували в Генеральному штабі ЗСУ. 

Контекст

Раніше, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що медиків із військових госпіталів нібито переводять до піхотних бригад за вказівкою Генерально штабу. 

Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад

- йдеться в заяві Безуглої.

Вона також звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Командування медичних сил у некомпетентному керівництві. 

Нагадаємо

Влітку народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до Державного бюро розслідувань зі скаргою на Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні її депутатській діяльності та порушенні статті 351 Кримінального кодексу України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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