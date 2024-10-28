Генштаб опроверг заявление Безуглой о переводе медиков из госпиталей в пехоту
Киев • УНН
Стабилизационные медицинские пункты ВСУ в районах боевых действий усилят профессиональными медиками из госпиталей. Медики продолжат работать по специальности для сохранения жизни военных.
Стабилизационные медицинские пункты подразделений ВСУ, которые находятся в районах ведения боевых действий усилят профессиональными медиками. Генеральный штаб заявил об этом после того, как нардеп Марьяна Безуглая заявила, что медиков из военных госпиталей якобы переводят в пехотные бригады. Об этом пишет УНН.
Детали
С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных Сил Украины
Военные подчеркивают, что усиление частей, которые непосредственно ведут боевые действия, профессиональным медицинским персоналом происходит по запросу командиров боевых воинских частей.
Военных медиков не «переводят в пехоту» - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности
В ведомстве добавляют, что врача нельзя изучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Однако сегодня боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, поэтому в боевых частях есть потребность в таких специалистах.
Боевые бригады и в дальнейшем будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья наших защитников и защитниц
Контекст
Ранее, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что медиков из военных госпиталей якобы переводят в пехотные бригады по указанию Генерального штаба.
Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады
Она также обвинила Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского и Командование медицинских сил в некомпетентном руководстве.
Напомним,
Летом народный депутат Марьяна Безуглая обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании ее депутатской деятельности и нарушении статьи 351 Уголовного кодекса Украины.