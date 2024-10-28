Генштаб опроверг заявление Безуглой о переводе медиков из госпиталей в пехоту

Стабилизационные медицинские пункты подразделений ВСУ, которые находятся в районах ведения боевых действий усилят профессиональными медиками. Генеральный штаб заявил об этом после того, как нардеп Марьяна Безуглая заявила, что медиков из военных госпиталей якобы переводят в пехотные бригады. Об этом пишет УНН.

Детали

С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных Сил Украины - объяснили в Генеральном штабе.

Военные подчеркивают, что усиление частей, которые непосредственно ведут боевые действия, профессиональным медицинским персоналом происходит по запросу командиров боевых воинских частей.

Военных медиков не «переводят в пехоту» - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности - отметили в Генштабе.

В ведомстве добавляют, что врача нельзя изучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Однако сегодня боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, поэтому в боевых частях есть потребность в таких специалистах.

Боевые бригады и в дальнейшем будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья наших защитников и защитниц - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Контекст

Ранее, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что медиков из военных госпиталей якобы переводят в пехотные бригады по указанию Генерального штаба.

Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады - говорится в заявлении Безуглой.

Она также обвинила Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского и Командование медицинских сил в некомпетентном руководстве.

Напомним,

Летом народный депутат Марьяна Безуглая обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании ее депутатской деятельности и нарушении статьи 351 Уголовного кодекса Украины.