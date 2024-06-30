Нардепка Безугла подала заяву у ДБР на Сирського: каже про нібито перешкоджання її діяльності
Київ • УНН
Народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до Державного бюро розслідувань зі скаргою на Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його у перешкоджанні її депутатській діяльності та порушенні статті 351 Кримінального кодексу України.
Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву до Державного бюро розслідувань на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила Сирського у нібито перешкоджанні її депутатської діяльності. Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Сирським, Головнокомандувачем ЗС України, статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України
Нардепка зацитувала уривок зі статті 351 ККУ, за якою, на її думку, має відповісти Сирський. "Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", - зацитувала Безугла.
Доповенення
Безугла вимагала відставки колишнього військового командування, оскільки воно не надало "ніякого плану задуму на 2024 рік". Тепер вона критикує чинного головкому Сирського, вказуючи, що "стало ще гіршим". Як писали ЗМІ , до партії "Слуга народу" Безглуздою у 2019 році навів Андрій Холодов - так званий "тютюновий король", кум підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.