Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила Сырского в якобы препятствовании ее депутатской деятельности. Об этом Безуглая написала на своей странице в Telegram, передает УНН.

Подаю заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Сырским, Главнокомандующим ВС Украины, статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины - написала Безуглая.

Нардеп процитировала отрывок из статьи 351 УКУ, по которой, по ее мнению, должен ответить Сырский. "Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок", - процитировала Безуглая.

Дополнение

Безуглая требовала отставки прежнего военного командования, поскольку оно не предоставило "никакого плана замысла на 2024 год". Теперь она критикует действующего главкома Сырского, указывая, что "стало еще хуже". Как писали СМИ , в партию "Слуга народа" Безуглую в 2019 году привел Андрей Холодов - так называемый "табачный король", кум подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.