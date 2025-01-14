Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

В Генштабе заверили, что остродефицитных специалистов из Воздушных сил переводить в пехотные подразделения не планируется. Впрочем, из-за непростой ситуации на фронте отдельные категории личного состава Воздушных Сил усиливают сухопутные и десантно-штурмовые войска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Генштаба в Telegram.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется",- говорится в заявлении Генштаба.

Зато, как отмечается, Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д - указали в Генштабе.

Как отметили в Генеральном штабе, ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. "Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - добавили в Генштабе.

Впрочем, отметили, что Главнокомандующий ВСУ запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Контекст

По данным депутатов, из авиачастей массово переводят техников и механиков, что может повлиять на боеспособность авиации. Сегодня парламент не смог вызвать главнокомандующего ВСУ для объяснений относительно перевода специалистов ВС в пехоту.