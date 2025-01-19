Сырский запретил переводить авиационных специалистов Воздушных сил в другие подразделения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что издал распоряжение о запрете перевода высококвалифицированных специалистов Воздушных Сил, которые занимаются обслуживанием самолетов, в другие подразделения. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Есть мое распоряжение где запрещено переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и который специализируется именно на обслуживании самолетов - сказал Сырский.

По его словам, этих специалистов на данный момент некем заменить.

«С другой стороны, мы имеем потребность на фронте. Мы должны поднять адекватное количество личного состава наших механизированных бригад. Потребности и возможности мобилизации не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, обеспечения и обслуживания в разумных пределах», - заявил Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что на штабах знают свою работу, они ведут расчеты.

Напомним

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что медиков из военных госпиталей якобы переводят в пехотные бригады по указанию Генерального штаба.

Впоследствии Парламент решил вызвать главнокомандующего ВСУ для объяснений относительно перевода специалистов ПС в пехоту, но этого не удалось сделать.

По данным депутатов, из авиачастей массово переводят техников и механиков, что может повлиять на боеспособность авиации.

В Генштабе заверили, что остродефицитных специалистов из Воздушных сил переводить в пехотные подразделения не планируется. Впрочем, из-за непростой ситуации на фронте отдельные категории личного состава Воздушных Сил усиливают сухопутные и десантно-штурмовые войска.