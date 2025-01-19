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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выявлен ряд существенных недостатков: комплексная группа Генерального штаба провела проверку в 156-й ОМБр

Выявлен ряд существенных недостатков: комплексная группа Генерального штаба провела проверку в 156-й ОМБр

Киев  •  УНН

 • 6220 просмотра

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Комплексная группа Генштаба провела проверку формирования 156-й отдельной механизированной бригады. Выявлен ряд недостатков, в частности необходимость замены руководства и улучшения подготовки личного состава.

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом. Об этом сообщает Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.

В то же время осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.

В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, в отношении:

- замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;

- перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156 ОМБр;

- повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

- повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.

В Генштабе отмечают, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.

Группа Генерального штаба продолжит работать в 156 отдельной механизированной бригаде.

Командование Вооруженных Сил Украины оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всестороннюю помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, которые ведут интенсивные бои с российскими захватчиками,

- говорится в сообщении.

Центральное управление защиты прав военнослужащих готовит комплексную проверку: что известно19.01.25, 17:18 • 19559 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика

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