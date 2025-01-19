Выявлен ряд существенных недостатков: комплексная группа Генерального штаба провела проверку в 156-й ОМБр
Киев • УНН
Комплексная группа Генштаба провела проверку формирования 156-й отдельной механизированной бригады. Выявлен ряд недостатков, в частности необходимость замены руководства и улучшения подготовки личного состава.
Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом. Об этом сообщает Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.
В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.
В то же время осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.
В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В частности, в отношении:
- замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;
- перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156 ОМБр;
- повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
- повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.
В Генштабе отмечают, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.
Группа Генерального штаба продолжит работать в 156 отдельной механизированной бригаде.
Командование Вооруженных Сил Украины оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всестороннюю помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, которые ведут интенсивные бои с российскими захватчиками,
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