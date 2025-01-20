Массовое СОЧ: задержали экс-командира 155-й бригады Анна Киевская

Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Дмитрия Рюмшина, который допустил дезертирство подчиненных, в частности во Франции, где бригада проходила обучение. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

... задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады, который не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о полковнике Дмитрии Рюмшине, который возглавлял бригаду до декабря 2024 года.

В ГБР отмечают, что командир умышленно не выполнял других действий, возложенных на него служебными обязанностями, в частности в течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения в отношении подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.

"Установлено, что полковник в течение прошлого года имел информацию о СЗЧ в его бригаде. Командный состав воинской части докладывал ему об этом не только устно, но и писал рапорты и донесения о фактах совершения подчиненными военнослужащими уголовных правонарушений. В частности, связанных с самовольным оставлением воинской части и места несения службы, а также невозвращением военнослужащих из отпусков, командировок и больничных. Однако командир, вопреки требованиям закона, не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах", - отметили в ГБР.

В Бюро отметили, что из-за действий командира правоохранители не могли начать процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления.

Некоторые подчиненные периодически самовольно оставляли место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, чувствуя полную безнаказанность за такие противоправные деяния. Также командир не принимал меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению самовольного оставления воинской части подчиненными.

В частности, в списки лиц, которые были спланированы для прохождения подготовки на территории Франции, полковник безосновательно включил немотивированных к несению военной службы мужчин. Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства.

В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, которые привлекались в 2024 году накануне их мобилизации на военную службу к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу. В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.

"Правоохранители задержали бывшего комбрига 155 омбр. Он будет доставлен в Киев для сообщения ему о подозрении в ненаправлении военным должностным лицом в орган досудебного расследования сообщения о подчиненном, который совершил уголовное преступление, а также в другом умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что совершено в условиях военного положения и причинило существенный вред (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы. Также планируется ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмировали в ГБР.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Государственное бюро расследований расследует факты, изложенные в СМИ о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", которая проходила подготовку во Франции. В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют ситуацию вокруг украинской 155-й бригады.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый прокомментировал скандал о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" и заявил, что ряд фактов имеет место.

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.