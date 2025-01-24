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До списків на навчання у Франції у 155-й ОМБр потрапили ухилянти

До списків на навчання у Франції у 155-й ОМБр потрапили ухилянти

Київ • УНН

 • 33282 перегляди

ДБР виявило, що до списків 155-ї бригади на навчання у Франції включили 12 осіб, затриманих за спробу нелегального перетину кордону. Наразі їх екстрадиція неможлива, оскільки військові вже знаходяться за кордоном.

Розслідування ДБР виявило, що у 155-й бригаді імені Анни Київської до списків на навчання у Франції потрапили 12 осіб, які були затримані за спробу незаконного перетину кордону.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає УНН.

Сап’ян повідомила, що в ході розслідування було встановлено, що до списків на навчання 155-ї ОМБр імені Анни Київської потрапили особи, затримані за спробу незаконного перетину кордону. Йдеться про тих, хто сплачував кошти, щоб нелегально виїхати з України.

Вона зазначила, що такі затримані несуть лише адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, без кримінального покарання.

У списки на навчання у Францію потрапляли "ухилянти". Вона хотіли незаконно перетнути кордон…Ці люди насправді, якщо я не помиляюся, десь 12 осіб "ухилянтів" потрапили в списки на навчання у Францію

- сказала вона.

Радниця з комунікацій ДБР повідомила, що факт "ухиляння" вже встановлено, а правоохоронці продовжують розслідування, але воно ускладнюється тим, що мобілізовані військові вже знаходяться за кордоном.

Наразі їх екстрадиція неможлива, проте слідство працює над цим питанням. Також Сапьян розповіла, що військові 155-ї ОМБр могли без дозволу покидати частину, а потім повертатися.

Нагадаємо 

Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, який допустив дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКримінал та НП
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