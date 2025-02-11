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Насобирали миллион на поборах с желающих получить удостоверение охотника: в Одессе на схеме разоблачены должностные лица Гослесагентства

Насобирали миллион на поборах с желающих получить удостоверение охотника: в Одессе на схеме разоблачены должностные лица Гослесагентства

Киев  •  УНН

 • 6366 просмотра

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Чиновники Гослесагентства организовали коррупционную схему по выдаче удостоверений охотника, собрав более миллиона гривен. Три фигуранта задержаны при распределении средств, им грозит до 10 лет заключения.

Для поддержания «потока» поборов, фигуранты заставляли подчиненных - членов экзаменационной комиссии брать «плату» от желающих получить удостоверение охотника.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

Работники ГБР разоблачили масштабную схему заработка при выдаче удостоверений для охотников в Южном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

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Коррупционная схема была создана в начале 2024 года. Как указывается следствием, начальник межрегионального управления был в сговоре со своим заместителем и еще одним подчиненным поставили в Одессе - они поставили «на поток» схему поборов. Соответственно создавались условия поддержки сбора платы с желающих сдать экзамен и получить удостоверение, которое позволяло бы охотиться.

Чиновники заставляли подчиненных - членов экзаменационной комиссии брать «плату» от желающих получить удостоверение охотника за положительную сдачу экзамена. В случае отказа они угрожали подчиненным увольнением. Полученные деньги они разделяли между собой.

- информируют следователи.

По данным следствия, должностным лицам удалось заработать в течение действия схемы не менее миллиона гривен на выдаче 500 охотничьих удостоверений.

Задержание

6 февраля 2025 года ГБР задержало дельцов во время распределения между собой 30 тыс. гривен, полученных за «положительные оценки».

Трем фигурантам сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога: начальнику межрегионального управления - 10 млн гривен, соучастникам - по 6 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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