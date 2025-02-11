Назбирали мільйон на поборах з охочих отримати посвідчення мисливця: в Одесі на схемі викрито посадовців Держлісагентства

Посадовці Держлісагентства організували корупційну схему з видачі посвідчень мисливця, зібравши понад мільйон гривень. Трьох фігурантів затримано під час розподілу коштів, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Для підтримання "потоку" поборів, фігуранти примушували підлеглих — членів екзаменаційної комісії брати "плату" від охочих отримати посвідчення мисливця. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань. Деталі Працівники ДБР викрили масштабну схему заробітку під час видачі посвідчень для мисливців у Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. Завдав збитків на 1,5 млн грн: на Закарпатті оголошено підозру посадовцю лісгоспу Корупційна схема була створена на початку 2024 року. Як вказується слідством, начальник міжрегіонального управління був у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі - вони поставили "на потік" схему поборів. Відповідно створювались умови підтримки збору плати з охочих скласти іспит та отримати посвідчення, що дозволяло б полювати. Посадовці змушували підлеглих — членів екзаменаційної комісії брати "плату" від охочих отримати посвідчення мисливця за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували підлеглим звільненням. Отримані гроші вони розділяли між собою. - інформують слідчі. За даними слідства, посадовцям вдалося заробити упродовж дії схеми щонайменше мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень. Затримання 6 лютого 2025 року ДБР затримало ділків під час розподілу між собою 30 тис. гривень, отриманих за "позитивні оцінки". Трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави: начальнику міжрегіонального управління – 10 млн гривень, співучасникам – по 6 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці обшукали причетних до земельної корупції у Київраді: виявили понад 6 млн доларів