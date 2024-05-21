Завдав збитків на 1,5 млн грн: на Закарпатті оголошено підозру посадовцю лісгоспу
Київ • УНН
Посадовця лісового господарства в Закарпатській області підозрюють у завданні збитків на суму 1,5 млн. грн. через дозвіл на незаконну вирубку 80 дерев різних порід.
На кількох ділянках закарпатського лісництва зрубано десятки дерев різних порід, у зв’язку з чим, правоохоронці повідомили підозру представнику лісгоспу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
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На Закарпатті виявлено псування лісового довкілля, яке призвело до збитків внаслідок на суму майже 1,5 млн грн. Згідно з інформацією слідчих, на кількох ділянках лісництва без дозволів та лісорубних квитків було зрубано 80 дерев різних порід.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру посадовцю одного з лісових господарства на Закарпатті.
Посадовець не зробив нічого для попередження фактів незаконних рубок, виявлення та притягнення до відповідальності правопорушників, не доповідав керівництву про протиправні рубки. До того ж, лісничий зробив усе, аби приховати злочин. – передає відомство.
Щоб надати рубкам законного вигляду, на пнях самовільно зрубаних дерев поставили відтиски клейма. Однак жодні дозвільні документи на такі дії не видавалися, підсумовує ДБР.
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