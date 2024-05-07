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Майже 150 млн грн хабаря для ексголови Держлісагентства: справу передали в суд

Київ • УНН

 • 18497 перегляди

Колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України, за даними слідства, отримав понад 141 млн грн хабарів від іноземних компаній за пролонгацію контрактів на поставку деревини в період з 2011 по 2014 роки, справу направлено до суду.

До суду скерована справа за обвинуваченням  ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України. За даними слідства він вимагав та отримав понад 141 млн гривень хабаря. Про це УНН повідомляє із посиланням на НАБУ. 

Деталі

Як встановило слідство, ексголова Держлісагентства: вимагав та отримав 3,7 млн доларів США й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину). 

Гроші посадовець одержав за пособництва своєї дружини у період з 2011 по 2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини. Кошти надходили у вигляді оплати за нібито "маркетингові послуги", після чого "відмивалися" під виглядом законних операцій.  

Дії ексочільника Держлісагентства кваліфіковані за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, а його дружини – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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