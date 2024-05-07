Почти 150 млн грн взятки для экс-главы Гослесагентства: дело передали в суд

В суд направлено дело по обвинению экс-главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины. По данным следствия он требовал и получил более 141 млн гривен взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

Детали

Как установило следствие, экс-глава Гослесагентства: требовал и получил 3,7 млн долларов США и 10,8 млн евро (141,3 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Деньги чиновник получил при пособничестве своей жены в период с 2011 по 2014 гг. от ряда иностранных компаний в обмен на пролонгацию контрактов на поставку древесины. Средства поступали в виде оплаты за якобы "маркетинговые услуги", после чего "отмывались" под видом законных операций.

Действия экс-главы Гослесагентства квалифицированы по ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины, а его жены - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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