На взятке задержали директора Администрации речных портов

Директора Администрации речных портов задержали во время получения взятки в 8 500 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства развития общин, территорий и развития инфраструктуры, передает УНН.

Детали

В министерстве не разглашают имя задержанного.

Отмечается, что директора ГП "Администрации речных портов" задержали в четверг, 2 мая, во время получения неправомерной выгоды в размере 8 500 долларов.

Эти деньги заплатили за заключение договора по эксплуатации гидротехнических сооружений (причалов) в Киевской области для организации мест отдыха и размещения малых архитектурных форм.

Министерство подчеркивает нулевую толерантность к коррупции должностных лиц, заинтересовано в объективном расследовании и всячески способствует правоохранительным органам в установлении истины заявили в министерстве развития общин, территорий и развития инфраструктуры.

Подозреваемому объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы сроком до десяти лет.

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