На взятке задержали директора Администрации речных портов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  136424 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  136936 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  138937 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  127374 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109124 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126841 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125355 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119471 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115224 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102041 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  331507 просмотра

На взятке задержали директора Администрации речных портов

Директора Государственного предприятия "Администрация речных портов" задержали во время получения взятки в размере 8500 долларов США за заключение договора, связанного с эксплуатацией гидротехнических сооружений в Киевской области.

политика •   •  2802 просмотра
На взятке задержали директора Администрации речных портов

В Харькове из-за взрыва есть раненый

В Харькове в результате двух ударов беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе пострадал один человек, что повлекло масштабный пожар.

Общество •   •  4315 просмотра
В Харькове из-за взрыва есть раненый

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов во время воздушной тревоги и предупреждение об атаке беспилотников из Белгородской области России.

Война •   •  5620 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Минэнерго отчиталось о подготовке к следующей зиме

Министерство энергетики обсудило с Посольством США подготовку к следующему отопительному сезону, включая восстановление поврежденных объектов, увеличение мощностей по производству электроэнергии и стабилизацию энергетической системы Украины после российских атак.

Экономика •   •  4468 просмотра
Минэнерго отчиталось о подготовке к следующей зиме

В Финляндии задержали трех россиян за нарушение санкций

Трем российским студентам, подозреваемым в экспорте товаров двойного назначения из Финляндии в другие страны в нарушение санкций, грозит тюремное заключение.

политика •   •  3850 просмотра
В Финляндии задержали трех россиян за нарушение санкций

Вместо "У" будет "Н": вступают в силу изменения в обозначения учебных транспортных средств

Начиная с 4 мая, на автомобилях, которые используются для обучения вождению и сдачи экзаменов, будут изменены номерные знаки с буквы "У" на букву "Н".

Общество •   •  4026 просмотра
Вместо "У" будет "Н": вступают в силу изменения в обозначения учебных транспортных средств

Оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины

Российские оккупанты обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области из различных видов оружия, включая ракеты, минометы, артиллерию, танки и беспилотники, в результате чего произошло 120 взрывов.

Общество •   •  7481 просмотра
Оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины

США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

Китай продвигает планы строительства плавучих ядерных реакторов, которые могли бы питать военные объекты на спорных территориях Южно-Китайского моря, что вызывает беспокойство со стороны США относительно подрыва региональной безопасности и стабильности.

Война •   •  9471 просмотра
США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехал на велосипеде 1700 км из Таллинна в Киев, собрав 30 000 евро для Вооруженных сил Украины на закупку автомобилей и беспилотников.

Общество •   •  10958 просмотра
Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

НБУ ввел самый большой пакет послаблений валютных ограничений с начала полномасштабной войны, позволив бизнесу выходить на новые рынки, репатриировать дивиденды, переводить средства за границу по договорам лизинга/аренды, погашать внешние кредиты и проценты по ним, а также ослабить ограничения на деятельность представительств, что должно улучшить бизнес-среду, поддержать экономическое восстановление и способствовать привлечению новых инвестиций.

Экономика •   •  11654 просмотра
НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны