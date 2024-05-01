В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет

На взятке "погорел" чиновник Деснянской РГА. Следователи полиции Киева задержали чиновника на "горячем". О задержании сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Главный специалист Управления благоустройства пообещал предпринимательнице посодействовать в размещении торговых площадок для реализации алкогольных напитков и сигарет без соответствующих разрешений и согласований. Последняя в свою очередь должна была бы платить ему ежемесячно по 10 000 гривен за локацию. Правоохранители задержали нарушителя во время получения им денег и сообщили ему о подозрении. - рассказали в полиции.

Детали

По данным следствия взяточником оказался сотрудник Управления благоустройства Деснянской РГА. Согласно материалам дела, чиновник пообещал бизнесменке разместить в подведомственном ему районе палатки с алкоголем и сигаретами без оформления разрешительных документов, при условии, что она ежемесячно будет платить ему по 10 000 гривен за каждую "локацию".

Чиновник также сообщил женщине, что она может самостоятельно определить места расположения объектов и осуществлять розничную торговлю без разрешительных документов, однако за это она должна каждый месяц заносить ему взятку.

Правоохранители задержали 48-летнего нарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им первоочередного взноса в размере 10 000 гривен. - сообщили в полиции.

Сейчас чиновнику объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.