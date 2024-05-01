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У Києві на хабарі упіймали чиновника з Деснянської РДА, який збирався "кришувати" нелегальний продаж алкоголю та цигарок

У Києві на хабарі упіймали чиновника з Деснянської РДА, який збирався "кришувати" нелегальний продаж алкоголю та цигарок

Київ • УНН

 • 31670 перегляди

Посадовця Деснянської райдержадміністрації спіймали на гарячому під час отримання хабара у розмірі 10 000 гривень за дозвіл на незаконну торгівлю алкоголем та цигарками без дозвільних документів.

На хабарі "погорів" посадовець Деснянської РДА. Слідчі поліції Києва затримали чиновника на "гарячому". Про затримання повідомили у поліції Києва, передає УНН.

Головний спеціаліст Управління благоустрою пообіцяв підприємниці посприяти у розміщенні торговельних майданчиків для реалізації алкогольних напоїв та сигарет без відповідних дозволів та погоджень. Остання в свою чергу мала б сплачувати йому щомісяця по 10 000 гривень за локацію. Правоохоронці затримали порушника під час отримання ним грошей та повідомили йому про підозру.

– розповіли у поліції.

Деталі

За даними слідства хабарником виявився співробітник Управління благоустрою Деснянської РДА. Згідно з матеріалами справи, чиновник пообіцяв бізнесменці розмістити у підвідомчому йому районі ятки із алкоголем та сигаретами без оформлення дозвільних документів, за умови, що вона щомісяця платитиме йому по 10 000 гривень за кожну "локацію".

Посадовець також повідомив жінці, що вона може самостійно визначити місця розташування об’єктів та здійснювати роздрібну торгівлю без дозвільних документів, однак за це вона має кожного місяця заносити йому хабаря.

Правоохоронці затримали 48-річного порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним першочергового внеску у розмірі 10 000 гривень.

– повідомили у поліції.

Нині чиновнику оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинене його загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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