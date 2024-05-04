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На хабарі затримали директора Адміністрації річкових портів

На хабарі затримали директора Адміністрації річкових портів

Київ • УНН

 • 23730 перегляди

Директора Державного підприємства "Адміністрація річкових портів" затримали під час отримання хабара у розмірі 8500 доларів США за укладення договору, пов'язаного з експлуатацією гідротехнічних споруд у Київській області.

Директора Адміністрації річкових портів затримали під час одержання хабаря у 8 500 доларів. Про це повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури, передає УНН.

Деталі

У міністерстві не розголошують ім’я затриманого.

Зазначається, що директора ДП "Адміністрації річкових портів" затримали у четвер, 2 травня, під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 8 500 доларів.

Ці гроші заплатили за укладання договору з експлуатації гідротехнічних споруд (причалів) в Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.

Міністерство підкреслює нульову толерантність до корупції посадових осіб, зацікавлене в обʼєктивному розслідуванні та всіляко сприяє правоохоронним органам у встановлені істини

заявили у міністерстві розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури.

Підозрюваному оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років.

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Лілія Подоляк

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