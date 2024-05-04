На хабарі затримали директора Адміністрації річкових портів
Київ • УНН
Директора Державного підприємства "Адміністрація річкових портів" затримали під час отримання хабара у розмірі 8500 доларів США за укладення договору, пов'язаного з експлуатацією гідротехнічних споруд у Київській області.
Директора Адміністрації річкових портів затримали під час одержання хабаря у 8 500 доларів. Про це повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури, передає УНН.
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У міністерстві не розголошують ім’я затриманого.
Зазначається, що директора ДП "Адміністрації річкових портів" затримали у четвер, 2 травня, під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 8 500 доларів.
Ці гроші заплатили за укладання договору з експлуатації гідротехнічних споруд (причалів) в Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.
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