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Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза
Чиновника лесного хозяйства в Закарпатской области подозревают в нанесении ущерба на сумму 1,5 млн. грн. из-за разрешения на незаконную вырубку 80 деревьев разных пород.
Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно
Депутаты не смогли вызвать первого вице-премьер-министра Юлию Свириденко, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова в парламент из-за недостаточного количества голосов.
Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия
Только за первые три месяца 2024 года в Украине было зафиксировано более 30 000 случаев домашнего насилия, что является значительным ростом с начала полномасштабного вторжения.
Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф
Совет Европы обсуждается как один из вариантов для создания международного специального трибунала для рассмотрения вопроса преступления агрессии против Украины.
В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе
Ритуальные церемонии, связанные с похоронами президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе, начались во вторник и продлятся до четверга.
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав
С начала полномасштабной войны в Украине 1604 медицинских учреждения были повреждены, а 211 - полностью разрушены в результате российских атак и обстрелов.
Финляндия представила законопроект о борьбе с управляемой миграцией на восточной границе с рф
Финляндия представила меры для борьбы с управляемой миграцией из россии, но хочет, чтобы Европейский Союз нашел совместные меры для ее предотвращения.
В Харьковской области за несколько дней количество переселенцев превысило 14 тысяч человек - ВОЗ
Более 14 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Харьковской области из-за российского наступления, тогда как около 189 000 других все еще живут вблизи российской границы, подвергаясь опасности из-за продолжающихся боевых действий.
На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях
Противник активизировал свою деятельность в Донецкой и Луганской областях: количество боевых столкновений существенное. Кроме того, зафиксировано около 600 оккупантов, которые передвигались на гражданском автотранспорте в Луганской области, вероятно, для пополнения резервов для штурмовых операций.
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия в борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.