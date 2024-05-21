Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  37933 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  168602 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  130813 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198468 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182935 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191472 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162974 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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17 мая 2024, 12:00  •  121343 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  393137 просмотра

Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

Чиновника лесного хозяйства в Закарпатской области подозревают в нанесении ущерба на сумму 1,5 млн. грн. из-за разрешения на незаконную вырубку 80 деревьев разных пород.

Криминал и ЧП •   •  1214 просмотра
Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Депутаты не смогли вызвать первого вице-премьер-министра Юлию Свириденко, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова в парламент из-за недостаточного количества голосов.

политика •   •  2977 просмотра
Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

Только за первые три месяца 2024 года в Украине было зафиксировано более 30 000 случаев домашнего насилия, что является значительным ростом с начала полномасштабного вторжения.

Общество •   •  2718 просмотра
Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

Совет Европы обсуждается как один из вариантов для создания международного специального трибунала для рассмотрения вопроса преступления агрессии против Украины.

Война •   •  3099 просмотра
Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

Ритуальные церемонии, связанные с похоронами президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе, начались во вторник и продлятся до четверга.

Новости Мира •   •  6101 просмотра
В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

С начала полномасштабной войны в Украине 1604 медицинских учреждения были повреждены, а 211 - полностью разрушены в результате российских атак и обстрелов.

Война •   •  7624 просмотра
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

Финляндия представила законопроект о борьбе с управляемой миграцией на восточной границе с рф

Финляндия представила меры для борьбы с управляемой миграцией из россии, но хочет, чтобы Европейский Союз нашел совместные меры для ее предотвращения.

Новости Мира •   •  6532 просмотра
Финляндия представила законопроект о борьбе с управляемой миграцией на восточной границе с рф

В Харьковской области за несколько дней количество переселенцев превысило 14 тысяч человек - ВОЗ

Более 14 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Харьковской области из-за российского наступления, тогда как около 189 000 других все еще живут вблизи российской границы, подвергаясь опасности из-за продолжающихся боевых действий.

Война •   •  7416 просмотра
В Харьковской области за несколько дней количество переселенцев превысило 14 тысяч человек - ВОЗ

На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях

Противник активизировал свою деятельность в Донецкой и Луганской областях: количество боевых столкновений существенное. Кроме того, зафиксировано около 600 оккупантов, которые передвигались на гражданском автотранспорте в Луганской области, вероятно, для пополнения резервов для штурмовых операций.

Война •   •  9093 просмотра
На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия в борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.

Экономика •   •  11879 просмотра
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии