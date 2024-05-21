Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

На нескольких участках закарпатского лесничества срублены десятки деревьев разных пород, в связи с чем, правоохранители сообщили подозрение представителю лесхоза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

На Закарпатье выявлена порча лесной окружающей среды, которая привела к убыткам в результате на сумму почти 1,5 млн грн. Согласно информации следователей, на нескольких участках лесничества без разрешений и лесорубных билетов было срублено 80 деревьев разных пород.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении должностному лицу одного из лесных хозяйства на Закарпатье.

Чиновник не сделал ничего для предупреждения фактов незаконных рубок, выявления и привлечения к ответственности правонарушителей, не докладывал руководству о противоправных рубках. К тому же, лесничий сделал все, чтобы скрыть преступление, - передает ведомство.

Чтобы придать рубкам законный вид, на пнях самовольно срубленных деревьев поставили оттиски клейма. Однако никакие разрешительные документы на такие действия не выдавались, заключает ГБР.

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