Правоохоронці обшукали причетних до земельної корупції у Київраді: виявили понад 6 млн доларів

НАБУ і САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, пише УНН.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабну корупцію в Київській міськраді. У банківських скриньках було виявлено понад $6,4 млн, EUR630 тис. та 800 тис. грн, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів. За даними прокуратури, було проведено понад 80 обшуків.

У НАБУ уточнили, що викрили злочинну організацію в Київраді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.