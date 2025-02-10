Правоохранители обыскали причастных к земельной коррупции в Киевсовете: обнаружили более 6 млн долларов

НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет УНН.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ провели обыски у фигурантов дела о масштабной коррупции в Киевском горсовете. В банковских ячейках было обнаружено более $6,4 млн, EUR630 тыс. и 800 тыс. грн, - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, НАБУ и САП 6 февраля провели операцию "Чистый город" для разоблачения причастных столичных чиновников к коррупции в земельной и бюджетной сферах города. По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов. По данным прокуратуры, было проведено более 80 обысков.

В НАБУ уточнили, что разоблачили преступную организацию в Киевсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.

НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, которая незаконно выводила земельные участки.