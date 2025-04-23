Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались
Киев • УНН
После землетрясения в Стамбуле, которое ощущалось как серия толчков от 4 до 6 баллов, обращений от граждан Украины в Генеральное консульство не поступало. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
После землетрясения в Стамбуле обращений от граждан Украины в Генеральное консульство не поступало. Об этом журналисту УНН заявили в пресс-службе МИД Украины.
Детали
В МИД отметили, что сегодня в Стамбуле произошло землетрясение (была ощутима серия толчков, которые оцениваются от 4 до 6 баллов по шкале Рихтера).
По состоянию на данный момент информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Обращения от граждан на горячую линию Генерального консульства Украины в Стамбуле не поступали
Напомним
23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что землетрясение затронуло Стамбул, также его почувствовали в Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. О жертвах пока информации нет.