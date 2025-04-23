Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

После землетрясения в Стамбуле обращений от граждан Украины в Генеральное консульство не поступало. Об этом журналисту УНН заявили в пресс-службе МИД Украины.

Детали

В МИД отметили, что сегодня в Стамбуле произошло землетрясение (была ощутима серия толчков, которые оцениваются от 4 до 6 баллов по шкале Рихтера).

По состоянию на данный момент информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Обращения от граждан на горячую линию Генерального консульства Украины в Стамбуле не поступали - сообщили в дипведомстве.

Напомним

23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что землетрясение затронуло Стамбул, также его почувствовали в Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. О жертвах пока информации нет.