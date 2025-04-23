Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися
Київ • УНН
Після землетрусу в Стамбулі, який відчувався як серія поштовхів від 4 до 6 балів, звернень від громадян України до Генерального консульства не надходило. Інформація про руйнування та постраждалих відсутня.
Після землетрусу у Стамбулі звернення від громадян України Генерального консульства не надходило. Про це журналісту УНН заявили у пресслужбі МЗС України.
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У МЗС зауважили, що сьогодні у Стамбулі стався землетрус (було відчутно серію поштовхів, які оцінюються від 4 до 6 балів за шкалою Ріхтера).
Станом на зараз інформація про руйнування та постраждалих відсутня. Звернення від громадян на гарячу лінію Генерального консульства України в Стамбулі не надходили
Нагадаємо
23 квітня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2. Повідомлялося, що землетрус зачепив Стамбул, також його відчули у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Щодо жертв наразі інформації немає.