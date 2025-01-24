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Экс-чиновников МВД времен Януковича будут судить по делу "титушек"

Экс-чиновников МВД времен Януковича будут судить по делу "титушек"

Киев  •  УНН

 • 4493 просмотра

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ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении бывших высокопоставленных чиновников МВД за организацию «титушек» во время Майдана. Им инкриминируют похищение, пытки и убийства активистов в 2014 году.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывших министра внутренних дел и и.о. начальника ГУМВД в городе Киеве времен экс-президента Виктора Януковича по делу "титушек" времен Майдана, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших министра внутренних дел Украины и исполняющего обязанности начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве времен Януковича. Они во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 годов руководили так называемыми "титушками" - как тогда называли наемников, которые использовались украинской властью для применения физической силы и участия в массовых столкновениях", - сообщили в бюро.

Завершение расследования в этом уголовном производстве, как отмечается, является финалом расследования причастности к организации насилия в этот период "титушек". "Следствие доказало, что должностные лица МВД привлекали наемников к противоправным действиям, направленным на препятствование мирным протестам", - указали в ГБР.

По данным следствия, указанные "топ-правоохранители" организовали:

  • похищение в ночь с 20 на 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы г. Киева двух участников движения «Евромайдан», пытали их и умышленного убили одного из них;
    • похищение и лишение свободы 21 января 2014 года в районе станции метро «Почайна» в г. Киеве активиста и дальнейшего его пытки в ночь с 21 на 22 января 2014 года в палаточном лагере возле станции метро «Бориспольская» в г. Киеве;
      • совершение 18-19.02.2014 на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская в г. Киеве умышленного убийства журналиста, покушений на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений.

        Указанным лицам грозит пожизненное лишение свободы - за совершение преступлений, предусмотренных целым рядом статей.

        Дополнение

        ГБР в октябре 2023 года завершило расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт был направлен в суд. Среди фигурантов дела - также бывшие министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и и.о. начальника ГУМВД Украины в городе Киеве Валерий Мазан.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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