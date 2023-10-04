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У найбільшій справі Майдану завершили слідство: за розстріл "Небесної сотні" судитимуть увесь тодішній силовий блок та Януковича

У найбільшій справі Майдану завершили слідство: за розстріл "Небесної сотні" судитимуть увесь тодішній силовий блок та Януковича

Київ • УНН

 • 544714 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Перед судом постане експрезидент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл «Небесної сотні», повідомили у ДБР, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду", - ідеться у повідомленні.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

  • експрезидент України;
  • ексміністр внутрішніх справ України;
  • ексзаступник міністра внутрішніх справ України;
  • ексголова СБУ;
  • колишній перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
  • ексміністр оборони України;
  • ексначальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;
  • колишній в.о. начальника ГУМВС України в місті Києві;
  • ексзаступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
  • екскомандир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в місті Києві.

"Вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту", - вказали у ДБР.

"Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав", - зазначили у ДБР.

Колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. У тому числі смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронці. Завдано майнові збитків на суму понад 16 млн грн, вказали в Офісі Генпрокурора.

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