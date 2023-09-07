Розстріл активістів Майдану на Інститутській 20 лютого: суд призначив дати оголошення вироку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Святошинський райсуд Києва призначив дати оголошення вироку у справі щодо вбивств 20 лютого під час Євромайдану, передає УНН із посиланням на повідомлення суду.

Деталі

Суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва продовжує перебувати в нарадчій кімнаті для ухвалення судового рішення у справі «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану», судовий розгляд в якій тривав з травня 2016 року до листопада 2022 року.

"Для учасників судового провадження та громадськості уточнюємо попередньо розміщену на сайті суду інформацію щодо часу проголошення судового рішення, наразі це орієнтовно:

11 год. 00 хв. 18 жовтня,

9 год. 00 хв. 19 жовтня,

9 год. 00 хв. 20 жовтня 2023 року

Проголошення судового рішення у справі попередньо відбудеться в залі судових засідань № 61", - повідомили у суді.

Нагадаємо

17 листопада 2022 року суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва завершив судовий розгляд справи «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану», який тривав з травня 2016 року.

П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

29 грудня 2019 року відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Тодішня учасниця переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.

Святошинський районний суд міста Києва оголосив у міжнародний розшук підозрюваних у масових вбивствах активістів на Майдані у 2014 році, колишніх бійців підрозділу “Беркут” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського.

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