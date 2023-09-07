Расстрел активистов Майдана на Институтской 20 февраля: суд назначил даты оглашения приговора

Детали

Суд присяжных Святошинского районного суда города Киева продолжает находиться в совещательной комнате для принятия судебного решения по делу «Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана», судебное разбирательство в котором длилось с мая 2016 года до ноября 2022 года.

"Для участников судебного производства и общественности уточняем предварительно размещенную на сайте суда информацию о времени провозглашения судебного решения, пока это ориентировочно:

11 час. 00 мин. 18 октября,

9 час. 00 мин. 19 октября,

9 часов. 00 мин. 20 октября 2023 года

Провозглашение судебного решения по делу предварительно состоится в зале судебных заседаний № 61", - сообщили в суде.

Напомним

17 ноября 2022 года суд присяжных Святошинского районного суда города Киева завершил судебное рассмотрение дела «Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана», которое длилось с мая 2016 года.

Пять бывших беркутовцев — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

29 декабря 2019 года состоялось освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Тогдашняя участница переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения “Беркут” Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янышевского.