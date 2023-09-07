Расстрел активистов Майдана на Институтской 20 февраля: суд назначил даты оглашения приговора

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Святошинский райсуд Киева назначил даты оглашения приговора по делу об убийствах 20 февраля во время Евромайдана, передает УНН со ссылкой на сообщение суда.

Детали

Суд присяжных Святошинского районного суда города Киева продолжает находиться в совещательной комнате для принятия судебного решения по делу «Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана», судебное разбирательство в котором длилось с мая 2016 года до ноября 2022 года.

"Для участников судебного производства и общественности уточняем предварительно размещенную на сайте суда информацию о времени провозглашения судебного решения, пока это ориентировочно:

11 час. 00 мин. 18 октября,

9 час. 00 мин. 19 октября,

9 часов. 00 мин. 20 октября 2023 года

Провозглашение судебного решения по делу предварительно состоится в зале судебных заседаний № 61", - сообщили в суде.

Напомним

17 ноября 2022 года суд присяжных Святошинского районного суда города Киева завершил судебное рассмотрение дела «Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана», которое длилось с мая 2016 года.

Пять бывших беркутовцев — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

29 декабря 2019 года состоялось освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Тогдашняя участница переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения “Беркут” Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янышевского.

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