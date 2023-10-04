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В крупнейшем деле Майдана завершили следствие: за расстрел "Небесной сотни" будут судить весь тогдашний силовой блок и Януковича

В крупнейшем деле Майдана завершили следствие: за расстрел "Небесной сотни" будут судить весь тогдашний силовой блок и Януковича

Киев • УНН

 • 544710 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет экс-президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел «Небесной сотни», сообщили в ГБР, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие высокопоставленные чиновники:

  • экс-президент Украины;
  • экс-министр внутренних дел Украины;
  • экс-заместитель министра внутренних дел Украины;
  • экс-глава СБУ;
  • бывший первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
  • экс-министр обороны Украины;
  • экс-начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины;
  • бывший и.о. начальника ГУМВД Украины в городе Киеве;
  • экс-заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
  • экс-командир ПМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в городе Киеве.

"Они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста", - указали в ГБР.

"Также чиновники организовали штурм Майдана под видом «антитеррористической операции», а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без всяких законных оснований", - отметили в ГБР.

Бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Действия обвиняемых привели к массовым жертвам среди участников акций протеста. В том числе смерти 67 гражданских. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн, указали в Офисе Генпрокурора.

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