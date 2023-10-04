В крупнейшем деле Майдана завершили следствие: за расстрел "Небесной сотни" будут судить весь тогдашний силовой блок и Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет экс-президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел «Небесной сотни», сообщили в ГБР, пишет УНН.
Детали
"Сотрудники ГБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие высокопоставленные чиновники:
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- экс-президент Украины;
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- экс-министр внутренних дел Украины;
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- экс-заместитель министра внутренних дел Украины;
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- экс-глава СБУ;
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- бывший первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
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- экс-министр обороны Украины;
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- экс-начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины;
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- бывший и.о. начальника ГУМВД Украины в городе Киеве;
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- экс-заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
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- экс-командир ПМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в городе Киеве.
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"Они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста", - указали в ГБР.
"Также чиновники организовали штурм Майдана под видом «антитеррористической операции», а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без всяких законных оснований", - отметили в ГБР.
Бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.
Действия обвиняемых привели к массовым жертвам среди участников акций протеста. В том числе смерти 67 гражданских. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн, указали в Офисе Генпрокурора.
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