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Ексвисокопосадовців МВС часів Януковича судитимуть за справою "тітушок"

Ексвисокопосадовців МВС часів Януковича судитимуть за справою "тітушок"

Київ • УНН

 • 25089 перегляди

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо колишніх високопосадовців МВС за організацію "тітушок" під час Майдану. Їм інкримінують викрадення, катування та вбивства активістів у 2014 році.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишніх міністра внутрішніх справ та в.о. начальника ГУМВС у місті Києві часів експрезидента Віктора Януковича у справі "тітушок" часів Майдану, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністра внутрішніх справ України та виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС України в місті Києві часів Януковича. Вони під час Революції Гідності у листопаді 2013 – лютому 2014 років керували так званими "тітушками" - як тоді називали найманців, що використовувалися українською владою для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках", - повідомили у бюро.

Завершення розслідування у цьому кримінальному провадженні, як зазначається, є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період "тітушок". "Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - вказали у ДБР.

За даними слідства, зазначені "топправоохоронці" організували:

  • викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху «Євромайдан», катували їх та умисного вбили одного з них;
    • викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро «Почайна» в м. Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро «Бориспільська» в м. Києві;
      • вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в м. Києві умисного вбивства журналіста, замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

        Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі - за вчинення злочинів, передбачених цілою низкою статей.

        Доповнення

        ДБР у жовтні 2023 року завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт було направлено до суду. Серед фігурантів справи - також колишні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та в.о. начальника ГУМВС України в місті Києві Валерій Мазан.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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