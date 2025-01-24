Ексвисокопосадовців МВС часів Януковича судитимуть за справою "тітушок"

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишніх міністра внутрішніх справ та в.о. начальника ГУМВС у місті Києві часів експрезидента Віктора Януковича у справі "тітушок" часів Майдану, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністра внутрішніх справ України та виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС України в місті Києві часів Януковича. Вони під час Революції Гідності у листопаді 2013 – лютому 2014 років керували так званими "тітушками" - як тоді називали найманців, що використовувалися українською владою для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках", - повідомили у бюро.

Завершення розслідування у цьому кримінальному провадженні, як зазначається, є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період "тітушок". "Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - вказали у ДБР.

За даними слідства, зазначені "топправоохоронці" організували:

викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху «Євромайдан», катували їх та умисного вбили одного з них;

викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро «Почайна» в м. Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро «Бориспільська» в м. Києві;

вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в м. Києві умисного вбивства журналіста, замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі - за вчинення злочинів, передбачених цілою низкою статей.

Доповнення

ДБР у жовтні 2023 року завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт було направлено до суду. Серед фігурантів справи - також колишні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та в.о. начальника ГУМВС України в місті Києві Валерій Мазан.