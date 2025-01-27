В Днепропетровской области задержали замкомандира в/ч за кражу приборов ночного видения на почти 4 млн грн

В Днепропетровской области задержали заместителя командира одной из воинских частей, который подозревается в том, что похитил приборы ночного видения, стоимость которых достигает почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

"В рамках оперативной комбинации удалось установить, что заместитель командира, который отвечал за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. В подготовленной им документации отмечалось, что 24 прибора ночного видения потеряно в боевых условиях. Стоимость оборудования достигает почти 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный приказал своим подчиненным спрятать приборы ночного видения в куче мусора на одном из складов.

По результатам обысков, в местах дислокации воинской части, в частности в ее складских помещениях, а также в месте жительства мужчины были изъяты все вещественные доказательства противоправной деятельности.

"Ему сообщено о подозрении за присвоение военнослужащим другого военного имущества, совершенное военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, причинившее существенный вред, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины)", - отмечает ГБР.

Мера пресечения, которую избрали фигуранту - содержание под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 7,7 млн гривен.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также, в рамках досудебного расследования, сейчас проверяется причастность к преступлению других военных, в том числе командования части. Кроме того, проводится служебное расследование и инвентаризация военного имущества в части.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру бригады теробороны и трем подчиненным за схему незаконных выплат. Жена комбрига получила дополнительное вознаграждение за фиктивное участие в боевых действиях.