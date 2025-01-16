Забезпечив підвищені виплати дружині за фіктивну участь у бойових діях: ДБР оголосило підозру екскомбригу

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим, які допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

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"Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах. Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. гривень додаткової винагороди", - повідомили в ДБР.

Зазначається, що його дружина весь цей час несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі, а також навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

"Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - зазначили в ДБР.

Окрім цього, як вказано, чоловіки та ще один підлеглий комбрига підозрюються у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінка – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику одного із Департаментів Міноборони та двом посадовцям держпідприємства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. Зброя не могла вести безперервну стрільбу, не мала маркування та відповідних документів.