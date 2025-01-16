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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обеспечил повышенные выплаты жене за фиктивное участие в боевых действиях: ГБР объявило подозрение экс-комбригу

Киев  •  УНН

 • 8368 просмотра

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ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру бригады теробороны и трем подчиненным за схему незаконных выплат. Жена комбрига получила дополнительное вознаграждение за фиктивное участие в боевых действиях.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад теробороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

"В конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родственных отношениях. Впоследствии комбриг привлек к схеме двух подчиненных - командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии соприкосновения. Таким образом за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. гривен дополнительного вознаграждения", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что его жена все это время несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме, а также даже успела провести две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.

"Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - отметили в ГБР.

Кроме этого, как указано, мужчины и еще один подчиненный комбрига подозреваются в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщина - в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам госпредприятия за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт. Оружие не могло вести непрерывную стрельбу, не имело маркировки и соответствующих документов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
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