Справа про неякісні кулемети для ЗСУ: у ДБР розповіли нові деталі

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику одного із Департаментів Міноборони та двом посадовцям держпідприємства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. Зброя не могла вести безперервну стрільбу, не мала маркування та відповідних документів. Про це розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону, передає УНН.

УНН писав, що у розслідуванні йдеться про колишнього керівника Департаменту воєнної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва.

"Наразі ми очікуємо, що вже найближчим часом йому (експосадовцю Міноборони - ред.) буде обрано запобіжний захід у рамках цього кримінального провадження, і, звичайно ж, все, що стосується нашої національної безпеки, забезпечення ЗСУ, є у підслідності ДБР, незалежно від того, коли скоєний цей злочин — на початку широкомасштабного вторгнення росії чи це відбувається наразі. Але ДБР робить усе для того, щоб спіймати на гарячому тих, хто намагається нажитися на махінаціях і оборудках, пов'язаних із постачанням до армії", - сказала радниця.

Вона зауважила, що це не одне таке кримінальне провадження.

"Наразі ми з вами говоримо про те, що у 2022 році перед цими експосадовцями Міноборони і двома керівниками держпідприємств стояло завдання поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Втім, як виявилося, замість якісної зброї на фронт потрапили дешеві аналоги, і лише половина з того, що було заявлено. Тобто лише половина з того, про що ми з вами говоримо — 200 закуплених кулеметів", - зазначила Сап'ян.

Вона додала, що кулемети були закуплені за державні кошти. Вони не мали, як виявилось, жодного маркування, не мали відповідної технічної документації і не мали жодних супровідних документів. І під час боїв, як уже розповідали самі військовослужбовці, така зброя виявилася нездатною вести безперервну стрільбу.

У результаті відповідних експертиз та аудитів встановлено, що державний бюджет зазнав збитків на 193 млн грн, а стан самих кулеметів посилював ще більше загрозу для життя українських захисників.

"З цікавих фактів у цьому кримінальному провадженні, тобто ми вже розуміємо, що оголошена підозра експосадовцям Міноборони — це розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем", - додала Сап'ян.

За її словами, розслідування розпочалося у 2023 році. ДБР повідомило, що відкрито для військовослужбовців і громадян, які виявляють факти корупції чи правопорушень, і зазначило, що у цьому випадку зверталися саме військові. Також у 2023 році було відкрито кримінальне провадження, і слідчі проводили експертизи зброї, що потребувало більше часу, оскільки кулемети перебували в різних частинах України. Розслідування триває, і справа потрапить до суду лише після повного збору доказів.

Нагадаємо

Лієв отримав нову підозру у справі про неякісні снаряди для ЗСУ. Раніше він вже отримував підозру у розтраті майже 1,5 мільярда гривень у схемі із залученням посадовців Міноборони та керівників Львівського арсеналу під час закупівлі боєприпасів.