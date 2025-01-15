Дело о некачественных пулеметах для ВСУ: в ГБР рассказали новые детали

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам госпредприятия за поставки 200 некачественных пулеметов на фронт. Оружие не могло вести непрерывную стрельбу, не имело маркировки и соответствующих документов. Об этом рассказала советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

УНН писал, что в расследовании речь идет о бывшем руководителе Департамента военной политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александре Лиеве.

"Сейчас мы ожидаем, что уже в ближайшее время ему (экс-чиновнику Минобороны - ред.) будет избрана мера пресечения в рамках этого уголовного производства, и, конечно же, все, что касается нашей национальной безопасности, обеспечения ВСУ, находится в подследственности ГБР, независимо от того, когда совершено это преступление - в начале широкомасштабного вторжения России или это происходит сейчас. Но ГБР делает все для того, чтобы поймать с поличным тех, кто пытается нажиться на махинациях и сделках, связанных с поставками в армию", - сказала советник.

Она отметила, что это не одно такое уголовное производство.

"Сейчас мы с вами говорим о том, что в 2022 году перед этими экс-чиновниками Минобороны и двумя руководителями госпредприятий стояла задача поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Впрочем, как оказалось, вместо качественного оружия на фронт попали дешевые аналоги, и только половина из того, что было заявлено. То есть только половина из того, о чем мы с вами говорим - 200 закупленных пулеметов", - отметила Сапьян.

Она добавила, что пулеметы были закуплены за государственные средства. Они не имели, как оказалось, никакой маркировки, не имели соответствующей технической документации и не имели никаких сопроводительных документов. И во время боев, как уже рассказывали сами военнослужащие, такое оружие оказалось неспособным вести непрерывную стрельбу.

В результате соответствующих экспертиз и аудитов установлено, что государственный бюджет понес убытки на 193 млн грн, а состояние самих пулеметов усиливало еще больше угрозу для жизни украинских защитников.

"Из интересных фактов в этом уголовном производстве, то есть мы уже понимаем, что объявлено подозрение экс-чиновникам Минобороны - это растрата имущества путем злоупотребления служебным положением", - добавила Сапьян.

По ее словам, расследование началось в 2023 году. ГБР сообщило, что открыто для военнослужащих и граждан, которые выявляют факты коррупции или правонарушений, и отметило, что в этом случае обращались именно военные. Также в 2023 году было открыто уголовное производство, и следователи проводили экспертизы оружия, что требовало больше времени, поскольку пулеметы находились в разных частях Украины. Расследование продолжается, и дело попадет в суд только после полного сбора доказательств.

Напомним

Лиев получил новое подозрение по делу о некачественных снарядах для ВСУ. Ранее он уже получал подозрение в растрате почти 1,5 миллиарда гривен в схеме с привлечением должностных лиц Минобороны и руководителей Львовского арсенала при закупке боеприпасов.