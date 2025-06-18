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Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
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Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Экономист Олег Гетман рекомендует украинцам разделить сбережения: треть в долларах, треть в евро, треть в военных облигациях. Это поможет избежать потерь из-за валютных колебаний.

Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста

Украинцам стоит диверсифицировать сбережения, чтобы обезопасить собственные деньги. Идеальная схема хранения накоплений: треть в долларах, треть в евро, треть в военных облигациях или в облигациях внутреннего государственного займа. Такую рекомендацию дал экономист Олег Гетман в эксклюзивном комментарии для УНН.

Пока доллар ослабевает, а евро усиливается. Но это точно не значит, что если у вас есть сбережения в долларах, их нужно срочно менять на евро. Ведь эта ситуация может быстро измениться. Идеальный сценарий – распределить сбережения в разные валюты. Треть в долларах, треть в евро, и еще треть или даже половину, в военные облигации или в облигации внутреннего государственного займа

- подытожил Гетман. 

Экономист также отметил, что сохранение собственных сбережений в облигациях внутреннего государственного займа – это максимально безопасно. Ведь это надежные ценные бумаги, гарантированные государством. А ставка их дохода выше инфляции – от 14% до 19% годовых. 

Добавим 

ОВГЗ — это долговые ценные бумаги, которые выпускает государство Украина с целью привлечения средств в бюджет, в частности для финансирования армии, безопасности, инфраструктуры и других государственных нужд. Военные облигации выпущены после 24 февраля 2022 года и средства из них напрямую идут на нужды обороны.

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Напомним

По мнению соосновательницы первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, эксперта в сфере финансов Елены Соседки, курс доллара США в Украине до конца года может достичь 44 гривен, а евро – около 49-50 гривен.  

Она также добавила, что евро демонстрирует несколько более высокую волатильность. По состоянию на 18 июня евро по курсу Национального банка Украины стоит 48 гривен, на наличном рынке торгуется в пределах 48,1-48,6 грн, и эта динамика, по словам финансового эксперта, имеет несколько ключевых объяснений. 

Евро дорожает быстрее, чем доллар, прежде всего из-за высокого спроса со стороны импортеров - это и горючее, и сезонная продукция, и товары из ЕС. Но также оказывает существенное влияние спекулятивная активность. Евро часто используется в "коротких" арбитражных стратегиях на фоне колебаний курса доллара к евро на мировых рынках

- пояснила Соседка.

Среди основных причин подорожания евро можно выделить: глобальную нестабильность валютного рынка, увеличение импортного спроса в условиях подготовки к отопительному сезону, а также попытки отдельных игроков воспользоваться разницей в курсах на наличном и межбанковском рынке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
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Украина
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