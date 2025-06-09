Объем инвестиций в ОВГЗ в мае вырос на 10% или более 286 млрд грн – Минфин

Юридические и физические лица в мае текущего года увеличили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 10%, до более 286 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

В мае 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 43 млрд 600 млн грн.

Главным направлением направления привлеченных от выпуска ОВГЗ средств является безопасность и оборона.

Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают способствовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

На оборону и безопасность направили почти две трети общего фонда госбюджета - Минфин

По состоянию на 1 июня в обращении находятся облигации внутреннего государственного займа на более 1,85 трлн грн.

В Минфине отметили, что:

С начала мая 2023 года больше всего вложений в государственные ценные бумаги выросло со стороны физических лиц - на 17 млрд 100 млн грн. Это свидетельствует о росте доверия граждан к государственным финансовым инструментам