Объем инвестиций в ОВГЗ в мае вырос на 10% или более 286 млрд грн – Минфин
Киев • УНН
В мае украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ на 10% – до 286 млрд грн. Больше всего вложений сделали физлица, что свидетельствует о доверии к государственным финансовым инструментам.
Юридические и физические лица в мае текущего года увеличили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 10%, до более 286 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Детали
В мае 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 43 млрд 600 млн грн.
Главным направлением направления привлеченных от выпуска ОВГЗ средств является безопасность и оборона.
Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают способствовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.
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По состоянию на 1 июня в обращении находятся облигации внутреннего государственного займа на более 1,85 трлн грн.
В Минфине отметили, что:
- общий объем вложений украинских инвесторов в ОВГЗ составляет более 286 млрд грн, что более чем на 10% больше, чем в апреле;
- юридические лица увеличили портфель ОВГЗ на 9 млрд 500 млн грн – до 180 млрд 600 млн грн;
- физические лица нарастили объем инвестиций на 17 млрд 100 млн грн – до 105 млрд 600 млн грн.
С начала мая 2023 года больше всего вложений в государственные ценные бумаги выросло со стороны физических лиц - на 17 млрд 100 млн грн. Это свидетельствует о росте доверия граждан к государственным финансовым инструментам
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Также в ведомстве добавили, что активными инвесторами в государственные ценные бумаги остаются физические и юридические лица.
На сегодняшний день украинские физические и юридические лица являются активными инвесторами в государственные ценные бумаги. Мы продолжаем работать над повышением прозрачности и доступности рынка ОВГЗ для всех категорий инвесторов
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Дополнительно
В структуре владельцев государственных ценных бумаг:
• коммерческие банки владеют наибольшей долей – 46,1%;
• Национальный банк Украины – 36,3%;
• юридические лица – 10,3%;
• физические лица – 5,1%;
• нерезиденты – 1,1%;
• страховые компании – 1%;
• территориальные общины – 0,03%.
Справка
ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для финансирования бюджета.
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