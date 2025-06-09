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Объем инвестиций в ОВГЗ в мае вырос на 10% или более 286 млрд грн – Минфин

Киев • УНН

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В мае украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ на 10% – до 286 млрд грн. Больше всего вложений сделали физлица, что свидетельствует о доверии к государственным финансовым инструментам.

Объем инвестиций в ОВГЗ в мае вырос на 10% или более 286 млрд грн – Минфин

Юридические и физические лица в мае текущего года увеличили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 10%, до более 286 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

В мае 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 43 млрд 600 млн грн.

Главным направлением направления привлеченных от выпуска ОВГЗ средств является безопасность и оборона.

Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают способствовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

На оборону и безопасность направили почти две трети общего фонда госбюджета - Минфин28.05.25, 15:45 • 2082 просмотра

По состоянию на 1 июня в обращении находятся облигации внутреннего государственного займа на более 1,85 трлн грн.

В Минфине отметили, что:

  • общий объем вложений украинских инвесторов в ОВГЗ составляет более 286 млрд грн, что более чем на 10% больше, чем в апреле;
    • юридические лица увеличили портфель ОВГЗ на 9 млрд 500 млн грн – до 180 млрд 600 млн грн;
      • физические лица нарастили объем инвестиций на 17 млрд 100 млн грн – до 105 млрд 600 млн грн.

        С начала мая 2023 года больше всего вложений в государственные ценные бумаги выросло со стороны физических лиц - на 17 млрд 100 млн грн. Это свидетельствует о росте доверия граждан к государственным финансовым инструментам 

        – отметили в Министерстве финансов.

        S&P признало дефолт по привязанным к ВВП облигациям Украины04.06.25, 12:58 • 2386 просмотров

        Также в ведомстве добавили, что активными инвесторами в государственные ценные бумаги остаются физические и юридические лица.

        На сегодняшний день украинские физические и юридические лица являются активными инвесторами в государственные ценные бумаги. Мы продолжаем работать над повышением прозрачности и доступности рынка ОВГЗ для всех категорий инвесторов 

        – сообщили в Минфине.

        Государственный внутренний долг Украины в этом году уменьшился на 15,5 млрд гривен27.03.25, 13:19 • 20035 просмотров

        Дополнительно

        В структуре владельцев государственных ценных бумаг:

        • коммерческие банки владеют наибольшей долей – 46,1%;

        • Национальный банк Украины – 36,3%;

        • юридические лица – 10,3%;

        • физические лица – 5,1%;

        • нерезиденты – 1,1%;

        • страховые компании – 1%;

        • территориальные общины – 0,03%.

        Справка

        ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для финансирования бюджета.

        Доллар, евро, золото, крипта: где украинцам спрятать деньги от обесценивания – советы от аналитиков КИТ Group25.04.25, 11:06 • 5518 просмотров

        Андрей Кулик

        Андрей Кулик

        ВойнаЭкономика
        Министерство финансов Украины
        Национальный банк Украины
        Украина
        Tesla
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