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S&P признало дефолт по привязанным к ВВП облигациям Украины

Киев • УНН

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S&P Global понизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, до уровня "D" (дефолт). Это произошло из-за пропущенного платежа объемом 0,67 млрд долларов.

S&P признало дефолт по привязанным к ВВП облигациям Украины
spglobal.com

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с "CC" до "D" (дефолт), пишет УНН со ссылкой на сообщение агентства от 3 июня.

Детали

Как отметили в S&P, Украина пропустила платеж объемом 0,67 млрд долл. США по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, который должен был состояться 2 июня 2025 года.

"Более того, мы не ожидаем платежа в течение договорного льготного периода для ценных бумаг в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктуризированы", - указали в агентстве.

"Поэтому мы снизили рейтинг выпуска ценных бумаг, привязанных к ВВП, с "CC" до "D" (дефолт)", - сообщили в S&P.

В то же время, как отмечается, агентство подтвердило для Украины свои рейтинги в иностранной валюте (FC) на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте (LC) на уровне "CCC+/C".

"Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу в национальной валюте "CCC+" стабильный", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как пишет Reuters, правительство Украины заявило в пятницу, что не будет осуществлять выплату на основе экономических показателей 2023 года, но будет продолжать реструктуризацию инструмента.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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