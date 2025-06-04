S&P признало дефолт по привязанным к ВВП облигациям Украины
Киев • УНН
S&P Global понизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, до уровня "D" (дефолт). Это произошло из-за пропущенного платежа объемом 0,67 млрд долларов.
Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с "CC" до "D" (дефолт), пишет УНН со ссылкой на сообщение агентства от 3 июня.
Детали
Как отметили в S&P, Украина пропустила платеж объемом 0,67 млрд долл. США по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, который должен был состояться 2 июня 2025 года.
"Более того, мы не ожидаем платежа в течение договорного льготного периода для ценных бумаг в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктуризированы", - указали в агентстве.
"Поэтому мы снизили рейтинг выпуска ценных бумаг, привязанных к ВВП, с "CC" до "D" (дефолт)", - сообщили в S&P.
В то же время, как отмечается, агентство подтвердило для Украины свои рейтинги в иностранной валюте (FC) на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте (LC) на уровне "CCC+/C".
"Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу в национальной валюте "CCC+" стабильный", - говорится в сообщении.
Дополнение
Как пишет Reuters, правительство Украины заявило в пятницу, что не будет осуществлять выплату на основе экономических показателей 2023 года, но будет продолжать реструктуризацию инструмента.