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S&P визнало дефолт за прив'язаними до ВВП облігаціями України

Київ • УНН

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S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, до рівня "D" (дефолт). Це сталося через пропущений платіж обсягом 0,67 млрд доларів.

S&P визнало дефолт за прив'язаними до ВВП облігаціями України
spglobal.com

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з "CC" до "D" (дефолт), пише УНН з посиланням на повідомлення агентства від 3 червня.

Деталі

Як зазначили в S&P, Україна пропустила платіж обсягом 0,67 млрд дол. США за своїми цінними паперами, прив'язаними до ВВП, який мав відбутися 2 червня 2025 року.

"Понад те, ми не очікуємо платежу протягом договірного пільгового періоду для цінних паперів у 10 робочих днів, враховуючи мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не буде реструктуризовано", - вказали в агентстві.

"Тому ми знизили рейтинг випуску цінних паперів, прив'язаних до ВВП, з "CC" до "D" (дефолт)", - повідомили у S&P.

У той же час, як зазначається, агентство підтвердило для України свої рейтинги в іноземній валюті (FC) на рівні "SD/SD" (вибірковий дефолт) та суверенні кредитні рейтинги в національній валюті (LC) на рівні "CCC+/C".

"Прогноз щодо довгострокового суверенного рейтингу у національній валюті "CCC+" стабільний", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як пише Reuters, уряд України заявив у п’ятницю, що не буде здійснювати виплату на основі економічних показників 2023 року, але продовжуватиме реструктуризацію інструменту.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Україна
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