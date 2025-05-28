На оборону и безопасность направили почти две трети общего фонда госбюджета - Минфин
Киев • УНН
В январе-апреле 2024 года расходы госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 765 млрд грн, из которых 204,9 млрд грн в апреле. Средства пошли на обеспечение военных и закупку техники.
Почти две трети расходов из общего фонда госбюджета с начала 2025 года направлены на сектор безопасности и обороны - всего 765 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов в среду, пишет УНН.
765,0 млрд гривен составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года. Это 64,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета
Из них в апреле, как указано, из госбюджета использовано 204,9 млрд грн.
Средства, как отмечается, были направлены на:
- денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другого специального экипирования);
- горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и крупнейшей статьей расходов государственного бюджета. Призываем поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации", - отметили в Минфине.
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